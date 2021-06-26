Німеччина в неділю, 27 червня 2021 року, встановить тимчасові обмеження для тих, хто хоче в'їхати до країни з Росії. Транспортне сполучення між ФРН та РФ зупиняється через стрімке поширення у Росії штаму Covid-19 «дельта».

«Буде зупинено наземне та авіасполучення з Росією», – передає із посиланням на Німецько-російський форум агенція РІА Новини.

«Авіакомпаніям, залізничним та автобусним перевізникам буде дозволено перевозити з Росії тільки пасажирів з громадянством або дозволом на проживання ФРН», – наводить додаткову інформацію Deutsche Welle.

Крім того, Франція припинила продовжувати багаторічні візи росіянам. Це сталося після того, як Росія була внесена до переліку країн з «червоної зони». Незабаром після цього візові центри в Москві перестали продовжувати росіянам багаторічні візи до Франції, термін яких закінчився за час пандемії.

У французькому посольстві в Москві уточнили, що обробка віз відновиться після того, як епідеміологічна ситуація в Росії покращиться і РФ потрапить в більш сприятливу категорію країн. Зараз кордону між РФ і Францією залишаються закритими через пандемію, і в'їзд до Франції можливий тільки для певних категорій громадян РФ.

Нагадаємо, що з цієї ж причини, в'їзд росіян обмежено й до України, як і тих, хто прямує з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, оскільки саме у цих чотирьох країнах, за оцінкою українського МОЗ, наразі найсильніше лютує «дельта». Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, 25 червня.

Яка ситуація з коронавірусом у світі

Як свідчать дані сайту Worldometers, за минулу добу у світі діагностували понад 408 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії Індії та Колумбії, а в Європі – Росія, Британія, Іспанія. Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 79 тис. нових інфікувань, в Індії – понад 49 тис., а у Колумбії – майже 32 тис. випадків.

Окрім того, понад 24 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині, а в Росії — понад 20 тис. нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходиться Індонезія.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія, за смертністю – Росія.

Україна серед країн світу займає 49 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію. У світі померли за добу понад 8 тис. осіб, у яких підтвердили коронавірус.