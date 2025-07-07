В горах прогнозують також вітер

На Буковині метеорологи оголосили штормове попередження. Зокрема в області, а саме в горах прогнозують сильні дощі та град. Дощитиме до кінця доби 7 липня та 8 липня.

Згідно з даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, в найближчі 5-6 годин зі збереженням до кінця доби 7 липня та вдень 8 липня очікується гроза. У Карпатах – значний дощ, посилення вітру до 15-20 м/с та місцями град. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

8 липня на Буковині слід очікувати мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза та місцями град. Вітер південний 7-12 м/с, при грозі пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 18-23 °С тепла, в горах 12-17 °С тепла, вдень 28-33 °С тепла.

9 липня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень місцями значний. Вітер західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20 °С тепла, в горах 12-17 °С тепла, вдень 22-27 °С тепла.



10 липня слід очікувати хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі місцями значний. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 12-17 °С тепла, в горах 7-12 °С тепла, вдень 18-23 °С тепла, в горах 13-18 °С тепла.