Деякі з місткостей були пошкоджені

В одній із громад Тернопільщині на недіючій фермі виявили склад з пестицидами. В чималій прибудові розмістили кілька десятків бочок з хімікатами всередині. Загалом правоохоронці з’ясували, що неналежно зберігали понад 4,5 тонни пестицидів. Зараз проводять розслідування, кому належать хімічні сполуки ат хто відповідатиме за забруднення довкілля.

Співробітники поліції Тернопільської області розпочали кримінальне провадження за неналежне зберігання 4,5 тонни пестицидів у Тернопільському районі. Правоохоронці з’ясували, що в одному із напіврозвалених складів недіючої ферми невідомі особи зберігали хімічні засоби. Їх мали утилізувати, натомість просто складували у великих бочках.

Поруч з пестицидами складували тюки з сіном

«За даними слідства, на склад з залишками пестицидів влаштували на території одного з сіл Скориківської громади. Попередньо, ці хімічні сполуки раніше використовувалися для захисту рослин, але з часом стали не придатними. Неправильне зберігання пестицидів може призвести до забруднення або псування навколишніх земельних ділянок», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 16 листопада.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 239 КК України (Неналежне зберігання пестицидів, що загрожує забрудненням земель відходами, шкідливими для довкілля). Слідчі поліції встановлюють людей, які причетні до незаконного зберігання та складування використаних пестицидів.

Наразі експертидосліджують які саме хімікати зберігали в бочках

За даними прокуратури Тернопільщини наразі на різних складах в області зберігається понад 17 тонн залишків заборонених та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. «Зберігання цих хімікатів у незадовільних умовах негативно впливає на навколишнє природне середовище та створює загрозу надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аварійним забрудненням довкілля», – повідомляє Теребовлянська окружна прокуратура.