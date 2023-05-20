У Грузії стались сутички через приїзд дочки Лаврова

Під готелем Kvareli Lake Resort у грузинській Кахетії, де поселилась донька міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова – Єкатеріна Вінокурова, стались сутички між протестувальниками і поліцією. Про це пише грузинська служба «Радіо Свобода».

Протест під готелем почався ще близько 10:00, у ньому брали участь активісти й опозиційні політики. Вони скандували «Росіянам у Грузії немає місця!» й кидали яйця у мікроавтобуси, що виїхали з готелю. Присутні вимагали, щоб російські громадяни негайно покинули територію готелю.

Близько 15:00 між протествальниками і поліцією почались сутички. Міністерство внутрішніх справ Грузії підтверило затримання 16 людей на акції протесту. Затриманих, за даними ЗМІ, забрали до найближчих поліцейських відділків на допит.

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Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.



Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2023

У готелі Kvareli Lake Resort присутність Лаврової чи родичів голови МЗС Росії заперечують, хоча до протестів фактично це підтверджували. Журналіст грузинського опозиційного телеканалу Mtavari зателефонував у Kvareli Lake Resort, представившись кур'єром квіткового магазину. Він сказав, що на ім’я Лаврової-Вінокурової замовлено доставку букета і просив уточнити, чи прибула вже гостя на місце. Представник готелю попросив час для уточнення, після чого підтвердив, що букет можна відправляти.

Mtavari стверджує, що брат брат зятя голови МЗС Росії розписався у Тбілісі, після чого вирішив влаштувати святкування у п’ятизірковому готелі Kvareli Lake Resort, через що його закрили на два дні для прийому відвідувачів. Донька міністра закордонних справ Росії Єкатеріна Вінокурова (Лаврова) приїхала в Грузію на весілля. Зазначимо, що члени сім'ї глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, як і він сам, занесені до санкційних списків Заходу.

Нагадаємо, що Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після скандалу з виступом в грузинському паламентів депутата-комуніста жерждуми РФ Сергєя Гаврілова. Після його появи у парламенті Грузії спалахнула хвиля протестів.

Проте днями влада Росії все ж відновила рейси. Це викликало обурення серед жителів Грузії, внаслідок чого активісти влаштували мітинг.В аеропорту вони влаштували протест, учасники якого тримали плакати з написами «You are not welcome» («Вам тут не раді»), «Російський літак, іди н***й» та «Ні авіарейсам окупанта до Грузії».