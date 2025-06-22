Танкери з нафтою та газом в Ормузькій протоці

Іранський парламент підтримав закриття Ормузької протоки, яка є однією з основних шляхів експорту нафти і газу. Про це повідомив у неділю, 22 червня, іранський телеканал Press TV із посиланням на командира КВІР в Ірані Есмаїла Ковсарі.

За словами Ковсарі, депутати іранського парламенту проголосували за те, щоб закрити Ормузьку протоку на тлі ракетних та авіаційних ударів США по ядерних об’єктах в Ірані. Закриття протоки розглядається як найжорсткіша відповідь Ірану на обстріли США, які відбулися в ніч на 22 червня.

Втім, остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.

Зазначимо, Ормузька протока розташована між Іраном та Оманом, з’єднуючи Перську затоку та Аравійське море. Протока є одним із ключових пунктів у світовій торгівлі, зокрема, енергоносіями. Так, через Ормузьку протоку проходить приблизно 20% від світової нафти та газу, а нею користуються одні з найбільших виробників нафти у світі – Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Іран та Ірак.

Закриття Ормузької протоки може спричинити різке зростання цін на нафту та газ.

Зазначимо, дії Ірану зумовлені втручанням США в ірано-ізраїльський конфлікт, який розпочався 13 червня. 22 червня військово-повітряні сили США завдали ударів по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для авіаударів по іранському підземному комплексу збагачення урану у Фордо, американці залучали стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit із високоточними бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МOP). Також американці завдали ударів приблизно 30 крилатими ракетами BGM-109 Tomahawk з підводних човнів ВМС США.