Дизайнерка прожила в Італії понад 6 років

Відома художниця, дизайнерка книжок і видавчиня дитячої літератури Олена Рубановська з Івано-Франківська померла 3 вересня. Останні роки жінка проживала в Італії, де лікувала онкологію. Наприкінці літа отримала важкий перелом. Її рідні та близькі розпочали збір коштів, щоб допомогти мисткині повернутися в Україну. Однак три дні після того, як Олена приїхала додому, вона померла.

Олена Рубановська вчилася на художньо-графічному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Згодом перевелася у Львів до Поліграфічного інституту, тепер Українська Академія друкарства. Дипломною роботою Олени стала дитяча книжка «Сорока-Білобока», яка завдяки сприянню Юрія Андруховича вийшла у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Івана Малковича.

Присвятила себе книжковій графіці, оформлювала книжки відомих українських письменників, зокрема книгу Прохаська «БотакЄ», ілюструвала дитячі книжки. Заснувала видавництво м’яких тканинних книжечок «Кашалот» (тексти Анна Кирпан, графіка Олена Рубановська).

Згодом Олена Рубановська переїхала до Італії. У 2016-2017 роках мисткиня почала працювати над дизайном прикрас в італійських компаніях. Останні роки жінка боролася з онкологією. Рідні та друзі Олени ще 22 серпня повідомляли, що мисткиня потрапила в біду. В неї трапився перелом тазових кісток, тому оголосили збір коштів, аби перевезти її в Україну на лікування. Для цього було необхідно 118 тис. гривень.

Необхідну суму було зібрано, а жінку 30 серпня перевезли в Івано-Франківськ. Однак 3 вересня в соціальних мережах рідні повідомили, що Олена померла. Про панахиду та дату похорону повідомлять додатково.