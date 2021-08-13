Трансплантація відбулася за державний кошт

Першу родинну трансплантацію нирки провели на Прикарпатті. Для 25-річного чоловіка, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі, донором нирки став рідний батько. Операція відбулась на базі івано-франківської Центральної міської клінічної лікарні, повідомило Міністерство охорони здоров’я у п'ятницю, 13 серпня.

Сама операція відбулася ще 10 серпня 2021 року, трансплантацію проводили лікарі івано-франківської комунальної Центральної міської клінічної лікарні у співпраці з лікарями Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Операція була проведена за участі фахівців обох закладів.

На сьогодні стан реципієнта та донора стабільний, вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів. Трансплантація відбулася за державний кошт у рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я.