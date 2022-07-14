Прикарпатські аграрії зібрали утричі більше урожаю зерна у порівнянні із 2021 роком. В Івано-Франківській ОВА запевняють, що область має усі необхідні потужності для очищення та зберігання зерна. Жнива на Прикарпатті тривають.

Про збільшення урожайності на території Прикарпаття у четвер, 14 липня, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, місцеві аграрії області відзначають збільшення урожайності на 16% урожайності у порівнянні з минулим роком.

«Зібрали у 3 рази більше зерна та обмолотили у 2,6 разів більше зернових. В області достатньо наявних потужностей для очистки та зберігання врожаю зернових та технічних культур», – зазначає Світлана Онищук.

За даними Івано-Франківської ОВА, під урожай 2022 року площі під сільськогосподарськими культурами аграрії збільшили на 4,5 тисячі гектарів у порівнянні з минулорічним показником.