Йдеться про територію, площею два гектари, в районі вул. Василишина

У франківському мікрорайоні «Опришівці», поруч з річкою Бистриця Надвірнянська, планують збудувати комплекс багатоповерхівок з двома підземними паркінгами. Поруч також зведуть каналізаційно-насосну станцію.

Йдеться про територію, площею два гектари, в районі вул. Василишина в Івано-Франківську, розташовану за 5 км від центру міста.

Проєктом детального плану, оприлюдненому Івано-Франківською міськрадою 28 травня, тут передбачене будівництво групи багатоквартирних житлових будинків на 7-9 поверхів. Згідно з розрахунками, в ЖК розмістять 527 квартир для 876 мешканців та два підземних паркінги, площею 1 га, для близько 400 автомобілів.

У новому кварталі передбачені також дитячі, відпочинкові та спортивні майданчики, а також місця для вигулу тварин. Тротуари викладуть плиткою, а у дворах буде газон. Також передбачається підземний спосіб збирання побутових відходів. КНС розмістять поруч – на окремій земельній ділянці з заїздом з вул. Василишина.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 13 червня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.