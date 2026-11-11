В Івано-Франківську обрали локацію для різдвяної ялинки
У 2022–2023 роках ялинку в місті не встановлювали
В Івано-Франківську встановлять різдвяну ялинку. Про це у середу, 11 листопада, повідомив міський голова Руслан Марцінків.
«Нехай діти тішаться святковою атмосферою, а ми, дорослі, зможемо зробити добру справу – підтримати наших військових і долучитися до збору на ЗСУ», – написав мер у фейсбуці.
Ялинку, як і торік, розмістять у парку імені Тараса Шевченка.
Нагадаємо, від встановлення різдвяної ялинки в Івано-Франківську відмовилися з початком повномасштабного вторгнення РФ. У 2022 році її замінила 5-метрова інсталяція, яку виготовили учні професійно-технічного училища.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У 2024 році до традиції повернулися, встановивши 18-метрову штучну ялинку з ілюмінацією на площі біля міського озера.
У 2025 році для різдвяних дерев обрали дві локації. Ялинку з підсвіткою розмістили у парку імені Тараса Шевченка, де тривав ярмарок. Ще одне символічне дерево з дитячих малюнків розташували на Вічевому майдані.