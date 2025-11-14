До традиції встановлення ялинки повернулися у 2024 році

У п’ятницю, 14 листопада, у франківському парку ім. Тараса Шевченка почали монтувати різдвяну ялинку. Ще одне символічне дерево з дитячих малюнків розташують на Вічевому майдані.

Як розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо «РАІ», за встановлення різдвяної ялинки цього року проголосували мешканці міста. Опитування проводили в соцмережах мера. Цьогоріч у Франківську локації з ялинками будуть дві.

«На Вічевому майдані теж встановлять символічну ялинку з дитячих малюнків, а основна ялинка з арками цього року буде у парку Шевченка. Там буде і ярмарок», – сказав Марцінків, зазначивши, що на сцені парку можна буде проводити різноманітні заходи.

В Івано-Франківську монтують 18-метрову ялинку. Фото Галки

Нагадаємо, від встановлення традиційної ялинки в Івано-Франківську відмовилися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році її замінила інсталяція, висотою 5 метрів, яку виготовили учні професійно-технічного училища. У 2024 році до традиції знову повернулися, встановивши 18-метрову штучну ялинку з ілюмінацією на площі біля франківського міського озера.