Такою була ялинка в Шептицькому в 2020 році

У п’ятницю, 16 жовтня, міський голова Шептицького видав розпорядження про встановлення на Вічевій площі міста різдвяної ялинки. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році в місті не встановлювали міську ялинку на зимові свята.

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У міськраді розповіли, що впродовж двох тижнів тривало опитування мешканців громади про те, чи варто все ж встановити ялинку на Різдво. У ньому взяла участь 2351 людина. Результати опитування такі:

2065 людей (87,8%) підтримали встановлення ялинки; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

269 людей (11,5%) – виступили проти.

З урахуванням думки громади міський голова Шептицького Андрій Залівський підписав розпорядження про встановлення ялинки на Вічевій площі в Шептицькому.

«З метою згуртування громади навколо українських різдвяних традицій, підтримки святкового духу та належного проведення різдвяно-новорічних свят у Шептицькій міській територіальній громаді», – пояснюється у документі рішення встановити ялинку.

Святкове дерево мають встановити на площі Вічевій до 6 грудня. Воно буде огороджене та оздоблене прикрасами й ілюмінацією. Також на площі біля ялинки мають встановити покажчики напрямку руху до найближчих захисних споруд та забезпечити патрулювання і дотримання правил пожежної безпеки.

Додамо, що торік уперше за п’ять років встановили святкову ялинку у Винниках біля Львова. Там дерево не встановлювали з 2020 року – спочатку через пандемію, а потім через війну.