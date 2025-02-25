Якщо власник не забере авто протягом півроку, поліція має право продати його

Депутати Івано-Франківської міської ради дозволили вилучати на штрафмайданчик поліції покинуті автівки, які понад місяць не експлуатуються, мають ушкодження та захаращують благоустрій. Рішення прийняли під час засідання сесії 25 лютого.

Як розповів міський голова Івано-Франківська Руслана Марцінків, якщо власник не забере своє авто зі штрафмайданчику протягом півроку, поліція має право продати його, а гроші внести на спеціальний рахунок.

«Тоді колишній власник має три роки, аби повернути кошти собі. Якщо він не звернеться – кошти перейдуть до громади. Якщо ви помітили, що ваше авто забрали – треба звертатися в поліцію на 102. А хочете сказати про покинуту автівку – дзвоніть на службу оперативного реагування: 050 010 1580 чи до КП “Муніципальна інспекція “Добродій”», – написав Руслан Марцінків у Facebook.

Нагадаємо, подібне рішення ухвалили у Львові у жовтні 2024 року, затвердивши порядок виявлення та переміщення занедбаних автомобілів на території громади, за яким поліція отримала право вилучати і продавати покинути авто з вулиць міста.