В Івано-Франківську сталася стрілянина біля нічного клубу, є поранені

Поліція затримала 11 людей, які були родом з Київської, Харківської і Луганської областей

В Івано-Франківську біля одного з нічних клубів сталася стрілянина, затримано 11 чоловік, причетних до інциденту. Про це в мережі Facebook повідомила Патрульна поліція Івано-Франківської області.

За словами правоохоронців, близько третьої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину біля нічного клубу El Dorado на вулиці Івасюка.

На місце негайно прибули кілька екіпажів патрульної поліції. Очевидці повідомили, що невідомі стріляли по людях на сходах і самому приміщенні нічного клубу. В цей час поліцейські побачили, як кілька чоловіків сідають в автомобіль Nissan і стріляють, намагаючись утекти. Патрульні оперативно затримали чотирьох чоловіків поруч з автомобілем, а одного - у кущах через дорогу. Ще одного зловмисника спіймали у дворах позаду нічного клубу. Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів нічного клубу поранені в ноги, їх шпиталізували.

Фото: МВС

В цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобілів Volkswagen Caddy та Toyota Land Cruiser Prado, на яких втекли причетні до стрілянини. Через кілька хвилин автомобілі заблокували на вулиці Незалежносі, а п'ятьох чоловіків - затримали.

В усіх автомобілях була автоматична і травматична зброя. Всі затримані - не місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганської областей. Чоловіків освідчили на стан сп'яніння та доставили у міський відділ поліції. Триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.