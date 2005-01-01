В Харкові при виході з ресторану вбили азербайджанця і поранили грузина

У Харкові в ніч на п'ятницю невідомі з автомата розстріляли групу людей, що виходили з ресторану, внаслідок чого загинув громадянин Грузії, а громадянин Азербайджану отримав поранення.

Як повідомила обласна поліція, інформація про стрілянину на перехресті вулиці Ньютона і проспекту Льва Ландау надійшла до поліції близько 23:00.

«Попередньою перевіркою встановлено, що 29 березня 2018 року в одному з ресторанів відпочивала група людей в кількості приблизно 10 осіб. Коли вони вийшли з розважального закладу, до компанії несподівано підійшли кілька невідомих, які відкрили стрілянину зі зброї. Внаслідок події двох чоловіків, 32 і 38 років, із вогнепальними пораненнями було доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги. Медики констатували смерть одного з постраждалих», – йдеться в повідомленні.

В результаті стрілянини 32-річний громадянин Азербайджану отримав вогнепальне поранення голови. Від отриманих ушкоджень він помер у лікарні. У 38-річного громадянина Грузії лікарі виявили поранення стегна. Медики надали постраждалому необхідну допомогу, зараз чоловіка відпустили додому. Також кулями пошкоджений автомобіль «Тойота». Нападники з місця події втекли, кинувши зброю. По місту вводилася поліцейська операція «Сирена».

«Працівники поліції встановили, що обидва чоловіки мешкали у Харкові на підставі посвідки, що дозволяє тимчасове проживання на території України. Громадянин Грузії раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння умисного вбивства», – йдеться в повідомленні. Крім того, в поліції додали, що всі речові докази вилучені та направлені на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Як зазначила агенція «Інтерфакс-Україна», поблизу зазначеної поліцією адреси розташований ресторан кавказької кухні «Агдам».