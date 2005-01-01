За вбивство сусіда 40-річного львів’янина триматимуть під вартою без права внесення застави

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:191100

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Львів’янина, що, будучи п’яним, вбив свого сусіда, триматимуть під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Як йдеться у повідомленні прокуратури, 40-річний підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння під час раптового конфлікту наніс своєму сусіду численні удари ножем по тілу, унаслідок чого потерпілий помер.

Правопорушнику повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. У разі доведення вини, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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