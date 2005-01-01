40-річний львів’янин зарубав тесаком знайомого, з яким випивав

Сьогодні, 27 березня, у квартирі на вулиці Остроградських у Львові виявили тіло 40-річного чоловіка. Чоловік помер від численних рубаних ран. Підозрюваного у злочині затримали.

Пораненого чоловіка виявив близько 8:00 його дядько у своїй квартирі. Він викликав лікарів, однак через численні рани на тілі чоловік помер.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження загиблому завдав його знайомий, з яким вони разом розпивали спиртне.

«До скоєння злочину причетний 40-річний львів’янин, знайомий загиблого. Чоловіки разом розпивали спиртне, між ним виник конфлікт, під час якого зловмисник тесаком наніс потерпілому чисельні рубані рани», ‒ розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.