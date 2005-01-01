У Києві водії не поділили дорогу й влаштували стрілянину біля ТРЦ «Магелан»

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 20:0110370

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У Києві водії не поділили дорогу й влаштували стрілянину біля ТРЦ «Магелан»
фото KyivPost
Водії посварилися за право проїзду на парковці

У Києві біля відомого торгового центру «Магелан» група невідомих осіб влаштувала стрілянину з автомата і зникла з місця події на білому мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

Через надзвичайну подію у столиці було введено план-перехоплення щодо розшуку та затримання зловмисників.

Як повідомляється, стрілянину влаштували на парковці ТЦ. Через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт, в результаті чого виникла стрілянина. Mercedes-Benz Sprinter має одеську реєстрацію: BH3876CT. Також правоохоронці шукають темний автомобіль Suzuki Grand Vitara.

Всіх, хто має будь-яку інформацію, просять терміново звертатися в поліцію.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.

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