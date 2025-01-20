Прикарпатцю загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці передали до суду справу організатора «конгресу», який мав захопити владу в Україні після Дня Конституції у 2024 році. Співзасновнику громадської організації загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 20 листопада, йдеться про низку провокацій, які мали пройти у Києві 30 червня 2024 року.

«Під виглядом проведення так званого “конгресу” зловмисники планували оголосити про зміну системи управління державою та усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. При цьому вони сподівалися сформувати незаконний технічний уряд, захопити урядові будівлі та заблокувати їх роботу», – інформують в СБУ і зазначають, що суд вже притягнув до відповідальності чотирьох учасників акції.

Один із них – уродженець Макіївки Андрій Рейзе – уник покарання за участь у скликанні «віче» у Жовтневому палаці Києва. У жовтні 2024 році йому Івано-Франківський міський суд присудив йому 2 роки умовного терміну.

Головному організатору змови з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.