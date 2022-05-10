В Івано-Франківську відкрили десять чергових дитсадків – для дітей, батьки яких вимушені ходити на роботу. Дитсадки розташовані у різних районах міста, але в цілях безпеки їхні адреси не публікують. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також заявив, що не рекомендує зараз відвідувати дитсадочки, але мерія відкрила 10 закладів виключно для тих мешканців, які не мають на кого залишити дитину.

Про відновлення роботи десяти чергових дитячих садків в Івано-Франківську повідомив міський голова Руслан Марцінків у вівторок, 10 травня. «Десять чергових садочків запрацювали у різних мікрорайонах міста. Але з умовою – відвідувати садочки можуть дітки, чиї батьки працюють», – йдеться у повідомленні на сайті мера Івано-Франківська.

За словами директорки департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради Вікторії Дротянко, на період воєнного стану час перебування в садочку буде з 7:30 до 18:00. Також можуть бути змінені графіки приймання їжі та сну. Під час повітряної тривоги діти перебуватимуть в укритті.

У міській раді уточнюють, що протягом минулого тижня батьки дітей подавали документи в ті садочки, які відвідували до початку воєнного стану. Згодом їм повідомили, в який саме заклад будуть зараз ходитимуть діти. Список чергових дитсадків з міркувань безпеки не розголошують.

«Звісно, що ми не рекомендуємо зараз відвідувати садочки. Але розуміємо, що є потреба в батьків, які працюють. Тому обов'язково мають бути довідки з роботи від обох батьків», – зазначив міський голова Руслан Марцінків.