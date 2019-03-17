В Києві на мітингу Порошенка пошарпалися його прихильники і противники

В Києві на мітингу Порошенка побилися його прихильники і противники

В Києві в неділю, 17 березня, пройшов мітинг на підтримку кандидата в президенти, чинного президента України Петра Порошенка, на якому сталася сутичка між його прихильниками та противниками.

Як повідомила агенція УНІАН, на зустріч прийшли молоді люди із саморобним плакатом «Де відрубані руки?», натякаючи на раніше зроблені заяви Порошенка, що корупціонерам треба відрубувати руки, якими вони крадуть.

Фото УНІАН

До людей з плакатом підійшли прихильники Порошенка і почали його виривати, сталася сутичка, плакат порвали. Опоненти кричали: «Ганьба!».

Поліцейські стали між прихильниками президента і його опонентами, щоб зупинити конфлікт. В цей час Порошенко продовжував виступати.

Загалом, за інформацією поліції, на мітингу було 25 тисяч людей, а за інформацією організаторів – 40 тисяч. Поліція також повідомила, що захід пройшов без грубих порушень.

«Під час поверхневої перевірки в одного чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його доставили до управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Окрім того, під час словесної перепалки невідомий влаштував штовханину і намагався вирвати плакат, із яким активіст прийшов на акцію. Чоловіка доставили до управління поліції, де на нього складуть адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – сказано в повідомленні поліції.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», захід широко не рекламувався, інформація про нього поширювалася переважно через агітаційні намети кандидата у президенти.

У програмі зустрічі з Порошенком анонсувався виступ артистів Тараса Петриненка, Тетяни Горобець, гурту «Kozak System», Тараса Чубая та гурту «Плач Єремії».