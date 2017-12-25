В Москві автобус в’їхав у заповнений людьми підземний перехід: п’ятеро загиблих

СвітВолодимир Пиріг, 25 грудня10200

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П’ятеро людей загинули в столиці Росії – Москві після того, як пасажирський автобус в’їхав у підземний перехід, в якому перебували люди, повідомила російська агенція РИА Новости.

«Автобус в'їхав у підземний пішохідний перехід біля метро "Слов'янський бульвар". Є загиблі і постраждалі», – повідомив користувач YouTube, який виклав відео аварії.

«Апостроф» з посиланням на Telegram-канал Mash повідомив, що в аварії також постраждав 58-річний водій автобуса.

«Я під’їхав на зупинку "Слов'янський бульвар" - це кінцева зупинка. У мене в салоні було 3 людини, і я на посадку повинен був чекати ще 15 хвилин. Ззаду під'їхав інший автобус, я хотів посунутися, щоб поступитися йому місцем. Коли я знявся з ручника, автобус поїхав. Я робив все, щоб зупинити, але він не зупинився. В автобусі коробка автомат, тому нічого не зміг зробити більше», – наводяться у повідомленні слова чоловіка.

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