В Москві автобус в'їхав в зупинку громадського транспорту

У Москві в зупинку громадського транспорту в'їхав рейсовий автобус, повідомило російське агентство «Интерфакс» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання, двоє осіб загинули, а ще одна людина в момент зіткнення перебувала в автобусі, друга на зупинці. При цьому офіційно загибель людей офіційно не підтверджена. Натомість офіційно повідомляється про трьох постраждалих.

Водій автобуса пояснив, що його підрізав таксист.

«Мене підрізав таксист, я намагався уникнути аварії, після цього не впорався з керуванням і вилетів на зупинку. Я намагався об'їхати людей», – повідомив канал Mash в Telegram.

Раніше в Москві автобус влетів в підземний перехід . Внаслідок цього в аварії загинули п’ятеро людей і понад 10 отримали травми.