На території музею облаштували пандуси

У львівському музеї «Територія терору» провели низку заходів для покращення доступності для маломобільних груп відвідувачів. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Так, в музеї оновили і облаштували нові поручні на сходах, пандуси, промаркували скляні двері для кращої видимості тощо.

Також в музеї провели низку робіт у вбиральнях для маломобільних відвідувачів – понизили пороги, встановили кнопку виклику допомоги, оптимізували розташування поручнів і гачків.

«Ще у 2020 році наш Музей отримав відзнаку «Відкриті двері» від Доступно.UA, але на цьому ми не зупинилися і продовжуємо удосконалювати музейний простір відповідно до вимог, щоб кожен гість почувався комфортно та безпечно», – прокоментувала керівниця музею Ольга Гончар.

У міськраді Львова додали, що торік в закладах культури міста також зробили низку робіт для покращення доступності. Ідеться про Центр Довженка, міський Палац культури імені Гната Хоткевича, Львівський будинок органної музики та бібліотеку-філію №33.