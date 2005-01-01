В МЗС розповіли про стан українки, яку збило таксі у Москві

Українка, яка постраждала внаслідок наїзду таксі в центрі Москви в суботу, 16 червня, зазнала легких тілесних ушкоджень, повідомили на оперативній лінії Міністерства закордонних справ України.

«Посольство України в Російській Федерації поінформувало нас про те, що українка поранена. Її не госпіталізували. У громадянки легкі тілесні ушкодження», – зазначили у МЗС, пише «Укрінформ».

Нагадаємо, таксист, громадянин Киргизстану, в’їхав у натовп футбольних уболівальників у центрі Москви в суботу, 16 червня. Серед постраждалих – мексиканці, росіяни та українка. При цьому раніше російські ЗМІ повідомляли, що українку госпіталізували.