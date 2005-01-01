В центрі Москви таксист в’їхав у натовп футбольних уболівальників

Таксі в'їхало у натовп людей в центрі Москви

В центрі столиці Росії – Москви – в суботу, 16 червня, водій таксі, громадянин Киргизстану, в’їхав у натовп футбольних уболівальників, після чого спробував утекти.

Зокрема, момент наїзду та спробу втечі зафіксували камери спостереження. Відповідні відео вже з’явилися в YouTube.

На першому відео видно, як автомобіль їде по дорозі, потім раптово звертає на заповнений людьми тротуар і зносить їх.

На другому відео водій таксі намагається врятуватися втечею, а його наздоганяє натовп свідків події. Втекти йому не вдалося, і люди після затримання передали чоловіка поліцейським.

За інформацією російських ЗМІ, затриманий водій, громадянин Киргизстану, стверджує, що скоїв наїзд не спеціально. Раніше повідомлялося, що серед 8 постраждалих в аварії є громадяни Мексики, вболівальники, які прибули в Росію на чемпіонат світу з футболу.

Разом з тим російська агенція ТАСС повідомила, що серед постраждалих є українець. Його госпіталізували, як і двох мексиканців та двох росіян. Інших двоє постраждалих мексиканців від госпіталізації відмовились.