В центрі Москви таксист в’їхав у натовп футбольних уболівальників

Серед постраждалих є один українець, його госпіталізували

СвітВолодимир Пиріг, 16 червня15990

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В центрі Москви таксист в’їхав у натовп футбольних уболівальників
фото Володимира Смирнова/ТАСС
Таксі в'їхало у натовп людей в центрі Москви

В центрі столиці Росії – Москви – в суботу, 16 червня, водій таксі, громадянин Киргизстану, в’їхав у натовп футбольних уболівальників, після чого спробував утекти.

Зокрема, момент наїзду та спробу втечі зафіксували камери спостереження. Відповідні відео вже з’явилися в YouTube.

На першому відео видно, як автомобіль їде по дорозі, потім раптово звертає на заповнений людьми тротуар і зносить їх.

На другому відео водій таксі намагається врятуватися втечею, а його наздоганяє натовп свідків події. Втекти йому не вдалося, і люди після затримання передали чоловіка поліцейським.

За інформацією російських ЗМІ, затриманий водій, громадянин Киргизстану, стверджує, що скоїв наїзд не спеціально. Раніше повідомлялося, що серед 8 постраждалих в аварії є громадяни Мексики, вболівальники, які прибули в Росію на чемпіонат світу з футболу.

Разом з тим російська агенція ТАСС повідомила, що серед постраждалих є українець. Його госпіталізували, як і двох мексиканців та двох росіян. Інших двоє постраждалих мексиканців від госпіталізації відмовились.

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