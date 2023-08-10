Пляж, на якому стався напад, закрили для відвідування

В американському Нью-Йорку вперше за 70 років зареєстрували напад акули на відпочивальників. Внаслідок атаки риби постраждала українка, повідомив у середу, 9 серпня, речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко ВВС.

На відвідувачку пляжу Рокевей-біч в понеділок, 7 серпня, напала акула. Після цього пляж тимчасово закрили, а постраждалу у важкому стані госпіталізували. 9 серпня Олег Ніколенко підтвердив, що внаслідок атаки акули постраждала громадянка України.

«Українське громадянство постраждалої підтверджено. Консули звернулися до лікарні, щоби отримати інформацію про її стан зараз, також встановлюють зв'язок із рідними українки», – повідомив речник МЗС.

Акула напала на українку Тетяну Колтунюк

Йдеться про 65-річну українку Тетяну Колтунюк, яка емігрувала до США. Акула вкусила жінку за ліву ногу, повідомила прессекретарка міського управління парків. За даними поліції Нью-Йорку, внаслідок нападу акули жінка втратила приблизно 9 кг плоті. Наразі вона перебуває у важкому, але стабільному стані, повідомило ВВС із посиланням на офіційних осіб.

Зазначається, що напад акули став першим зафіксованим за 70 років на пляжі Рокевей-біч. Останню атаку зареєстрували у 1950-х роках.