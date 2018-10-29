В Очакові трьох військовослужбовців затримали за крадіжку побутової техніки

В Очакові Миколаївської області затримали трьох військовослужбовців Військово-морських сил України за підозрою в крадіжці побутової техніки.

«28 жовтня 2018 року в місті Очаків затримано трьох військовослужбовців ВМС ЗС України за підозрою в крадіжці побутової техніки. Зараз порушників доставили в Очаківське відділення поліції», – повідомила прес-служба ВМС ЗС у соцмережі Facebook.

У прес-центрі наголосили, що засуджують негідні вчинки, які підривають довіру населення до захисників України.

«Командиром відповідних військових частин призначені службові розслідування, за результатами яких військовослужбовців буде покарано згідно з чинним законодавством», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше військовослужбовця однієї з військових частин Львівської області було засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за дезертирство і державну зраду.