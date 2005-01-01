В Одесі суд відпустив із СІЗО ймовірних кілерів з Придністров'я

Поліція вважає, що підозрювані є членами небезпечного угруповання

Приморський райсуд Одеси випустив з СІЗО двох жителів невизнаного Придністров'я, яких підозрюють у замовних вбивствах на території Одеської області. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

Як повідомляється, суддя Вадим Коваленко змінив підозрюваним запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронні браслети.

Підозрюваних затримали зі зброєю в руках у лютому цього року. За даними слідства, вони і ще один громадянин Молдови намагалися вбити 32-річного бізнесмена з Рені, розстрілявши з автоматів його машину. Спроба вбивства не вдалася. Співробітники одеської поліції тоді виявили двох кримінальних «туристів», 1986 і 1981 років народження в Затоці. Третій зловмисник, 1990 р.н., був затриманий прикордонниками пункту пропуску «Кучурган» (на україно-молдавському кордоні - УНІАН) при спробі покинути країну.

За даними видання, підозрювані можуть бути причетні до небезпечної банди Олега Попеску. Це угруповання «кришує» нелегальне вирощування марихуани та оптову торгівлю наркотиками. У прокуратурі виданню розповіли, що бандити з цього угруповання в жовтні минулого року вбили фермера і кримінального авторитета.

На рішення суду вже відреагували в МВС. Зокрема, перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін назвав рішення судді «незрозумілим».

«Ну що ж, час створювати окремий суд вже і для Національної поліції, якщо суд відпускає на волю з-під варти жителів Придністров'я, затриманих за розстріл. Чого ж нам чекати далі?», – написав він у Facebook.

Аброськін додав, що судді, який відпустив підозрюваних із СІЗО, потрібно доручити контроль за виконанням домашнього арешту на території невизнаного Придністров'я.