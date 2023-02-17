В Одеській області продовжується прийом добровольців до майбутнього військового формування у складі Збройних сил України – батальйону «Чорноморська Січ», розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, внутрішньо переміщені особи та ті особи, які тимчасово перебувають на території Одеської області, можуть приєднатися до лав цього формування. Наша кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до лав ЗСУ, щоб захистити південні терени нашої держави, зокрема Одеський регіон від окупантів», – зазначив Братчук на брифінгу в п’ятницю, 17 лютого, повідомив «Укрінформ».

До складу батальйону «Чорноморська Січ» планують набрати близько 600 бійців. Забезпечення цього підрозділу буде здійснюватися на рівні забезпечення інших підрозділів ЗСУ. За словами речника голови Одеської ОВА, особовий склад батальйону пройде підготовку за сучасними стандартами країн НАТО.

«Під час звернення обов’язково треба вказувати, що ви маєте намір проходити службу саме в цьому окремому батальйоні. Наразі є телефон гарячої лінії, на яку можна звернутись із будь-якими питаннями щодо батальйону – 0800 333 126», – додав речник.

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