У Києві оголосили про початок формування першого польського спеціального підрозділу, підпорядкованого Міністерству оборони України. Ймовірно, новий підрозділ називатиметься польським добровольчим легіоном.

Поляки виконуватимуть розвідувальні та диверсійні завдання. В елітний підрозділ увійдуть найдосвідченіші солдати, в тому числі добровольці, які вже воюють проти росіян, пише в четвер, 16 лютого, польський ресурс Onet. Як йдеться в публікації, польський підрозділ взаємодіятиме з аналогічним підрозділом, що складається з росіян.

За інформацією Onet, про формування польського підрозділу було оголошено на зустрічі, яка відбулася 15 лютого в Києві. На ній були присутні польський громадянин, який відповідає за організацію підрозділу, кілька польських добровольців, комендант і начальник штабу «Російського добровольчого корпусу», а також представник Міністерства оборони України. З міркувань безпеки імена учасників зустрічі неповідомляються, лише відомо, що його організовує польський доброволець, який вже воює проти росіян в Україні.

«Підрозділ не буде частиною інтернаціонального легіону територіальної оборони України, в якому досі польські добровольці билися пліч-о-пліч з добровольцями з інших країн, виконуючи фронтові завдання. Це буде незалежний спеціальний підрозділ, що підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони України. Організований підрозділ не буде типовим передовим підрозділом, як в інтернаціональному легіоні, а буде займатися розвідкою та диверсіями», – наголошується в публікації.

Видання нагадує, що в Україні вже діють два аналогічні підрозділи, що складаються з іноземців. Йдеться про російський та білоруський підрозділи, які воюють за Україну. В кожному з них – по кілька десятків солдатів. Імовірно, кількість солдатів у польському підрозділі буде аналогічною. Також в публікації зазначається, що за таким самим принципом формують ще й німецький підрозділ.

Відбір добровольців для польського підрозділу здійснюватимуть фахівці з Польщі та України. Основною умовою прийому на відбір є військова підготовка і відсутність проблем з алкоголем або наркотиками. Для цього в Польщі створять відповідний вербувальний центр, але його створення з польською владою ще не узгодили.

База підрозділу буде розташовуватися в неназваному місці в Київській області. Тимчасова штаб-квартира вже функціонує в умовах секретності. Низка добровольців вже готується до бойових дій. Деякі з них брали участь у певних розвідувально-диверсійних заходах під час нинішньої війни.

Контактний веб-сайт або телефон для поляків, які хотіли б записатися до підрозділу, буде оприлюднено найближчими днями. Також зазначається, що повноцінно підрозділ може почати функціонувати впродовж найближчого тижня або двох.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розпочало набір до восьми штурмових бригад «Гвардії наступу». Про те, як відбувається набір у штурмові бригади у Львівській області, читайте у репортажі ZAXID.NET «Звільнити Донецьк, Луганськ і Крим».