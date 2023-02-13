Дуда подякував українським військовим за захист всієї Європи

У понеділок, 13 лютого, президент Польщі Анджей Дуда, віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак відвідали 10-ту танкову бригаду в Свєнтошуві в Нижній Сілезії, де українські військові навчаються управління танками Leopard. Про це повідомляє Polsatnews.

Політики оглянули навчання українських танкістів і поспілкувалися з польськими інструкторами, які навчають їх. Дуда зазначив, що вишкіл українців триватиме понад місяць. Також у ньому беруть участь інструктори з Канади та Норвегії. Віце-прем’єр Блащак додав, що незабаром до них приєднаються іспанці, які також вирішили передати танки.

Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

Президент також поділився враженнями від зустрічі з українськими військовими. Він зазначив, що це досвідчені танкісти, які приїхали прямо з фронту.

«Ще кілька днів тому вони були на фронті і боролися. Достатньо подивитися їм у вічі і зрозуміти, що ці люди бачили страшні речі, але вони абсолютно налаштовані захищати свою Батьківщину. Тому вони швидко навчаються. Вони водночас боронять нас всіх, всю Європу від відродженого російського імперіалізму. За це ми їм вдячні і намагаємося надавати усіляку допомогу», – сказав президент Польщі.

фото зі сторінки канцелярії президента Польщі

Під час виступу президент Дуда зазначив, що Польща «є головним натхненником і організатором» танкової коаліції Leopard для України.

«Ми дзвонили нашим союзникам, просили їх також виділити Україні Leopard та інші танки. У цьому напрямку допомоги ми хочемо зібрати всю бронетанкову бригаду. Ми маємо позитивну відповідь від союзників», – наголосив президент Польщі.

Навчання українських екіпажів у Польщі на танках Leopard триває​ вже тиждень, по кілька годин на день щодня, крім неділі. Їх навчають вогневої підготовки, тактики, стрільби до рівня батальйону, є денні та нічні заходи, а також вишкіл логістів.

Щоб підтримати Україну, яка захищається від російського вторгнення, Польща у складі міжнародної коаліції вирішила надати Україні 14 танків Leopard 2 A4. Коли саме машини відправляться на фронт, невідомо. Зараз триває підготовка українських екіпажів. Також в Україну планують доставити Leopard з Німеччини, Challengers з Великої Британії, Abrams з США, Франція розглядає можливість відправки танків Leclerc.