На Одещині у п’ятницю, 6 серпня, разом із дощем і градом випав сніг, але протримався він недовго. Загалом товщина снігу не перевищувала півтора сантиметра, повідомив у суботу, 7 серпня, «5 канал».

Водії, які рухалися трасою в бік Миколаєва, зафільмували запорошені снігом поля і побиті градом дерева і автомобілі.

На відео видно, що на узбіччі стоять автомобілі, які зачепив град. Також обабіч дороги лежить багато гілок, а поле вздовж траси затопило.

Крім того, як повідомили рятувальники, негода, яка пронеслася Одещиною увечері 6 серпня, затопила село Благодатне. Подекуди рівень води сягав півметра, пише «Думская».