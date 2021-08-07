В Одеській області разом з градом випав сніг
Сніг, який випав на Одещині 6 серпня, швидко розтопився
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
На Одещині у п’ятницю, 6 серпня, разом із дощем і градом випав сніг, але протримався він недовго. Загалом товщина снігу не перевищувала півтора сантиметра, повідомив у суботу, 7 серпня, «5 канал».
Водії, які рухалися трасою в бік Миколаєва, зафільмували запорошені снігом поля і побиті градом дерева і автомобілі.
На відео видно, що на узбіччі стоять автомобілі, які зачепив град. Також обабіч дороги лежить багато гілок, а поле вздовж траси затопило.
Крім того, як повідомили рятувальники, негода, яка пронеслася Одещиною увечері 6 серпня, затопила село Благодатне. Подекуди рівень води сягав півметра, пише «Думская».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET