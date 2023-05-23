Російські воєнні злочинці посилили обстріли територій окремих прикордонних громад Охтирського району Сумської області. Наразі в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, зокрема евакуація, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

«Засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції. Ситуація в області контрольована», – повідомляли в Сумській ОВА надвечір понеділка, 22 травня.

Про можливість тимчасово виїхати за межі громади також повідомила у Facebook голова Великописарівської сільради Людмила Бірюкова. За її інформацією, 22 травня сили РФ відкривали вогонь по території громади.

За останніми даними Сумської ОВА, за понеділок росіяни обстріляли Великописарівську громаду з артилерії, під час цього обстрілу пролунали 13 вибухів. Ще дев’ять вибухів пролунали внаслідок мінометного обстрілу цієї громади. Одна людина отримала поранення.

Як зазначає «Суспільне», Поблизу селища Велика Писарівка розташований пункт контролю Велика Писарівка – Грайворон на кордоні з Грайворонським районом Бєлгородської області Росії. В понеділок у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом в українських та російських медіа з'явилась інформація про прихід на цю територію російських добровольців, які нібито мають на меті забезпечити безпекову зону, щоб вберегти від обстрілів цивільних українців.