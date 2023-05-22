Українські воїни з 59 ОМПБр взяли в полон 22 окупантів

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних Сил України взяли в полон понад два десятки російських окупантів зі спеціального підрозділу міноборони РФ «Шторм».Таку кількість загарбників узяли в полон семеро наших розвідників, повідомив Роберт Бровді, командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ з позивним «Мадяр».

У своєму Telegram-каналі він опублікував кадри бою між 59-ю ОМПБр і окупантами. На них видно, як українські військові вдарили по колоні російської техніки, що рухалася до позицій наших військових. Було підбито два бронеавтомобілі «Тигр», БМД та ще одну машину ворога – втекти з поля бою зміг лише танк.

Потім бійці ЗСУ зайняли ворожі траншеї, і невдовзі з бліндажа по одному починають виходили й здаватися в полон окупанти.

відео «Мадяра»

Після цього російські спецпризначенці почали по черзі виходити зі своєї схованки, а наші захисники брали їх у полон. Згодом полонених окупантів у кілька етапів відвезли на машині в інше місце, попередньо забравши у них боєприпаси, каски та бронежилети.

«Мадяр» зазначив, що спецпідрозділ «Шторм» у РФ створили минулого року спеціально для участі у війні проти України.