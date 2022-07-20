Полонені росіяни, яких українські воїни захопили на Луганщині

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки України KRAKEN захопили у полон російського розвідника під час операції в Білогорівці Луганської області.

Як повідомили у підрозділі в середу, 20 липня, захоплений окупант відрекомендувався Іваном Євдошенком і розповів, що є командиром першого інженерно-технічного взводу 21-ї окремої мотострілецької бригади.

Однак українські розвідники отримали доступ до даних із телефону Євдошенка, які показали, що він є кадровим офіцером Головного управління Генштабу ЗЗС РФ (колишнє ГРУ). росіянин родом із села Вільне Астраханської області й походить із сім'ї військових.

«Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж, замість правди Ванька почав розповідати заготовлену легенду. В ролику використаний матеріал із телефону цього ГРУшника. Бувши “досвідченим розвідником”, він мав свій цифровий щоденник… Там його “бойовий шлях” Україною, спілкування із сім'єю, дівчиною та коханкою», – зазначили у підрозділі KRAKEN.

Євдошенко потрапив у полон після спецоперації українських бійців. Вони безшумно підійшли до російських розвідників, яких було близько 40 осіб. Їх знешкодили і знищили. Зараз чоловік просить, щоб його обміняли, і хоче якнайшвидше опинитись вдома.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що окупанти досі не захопили всю Луганську область. Наразі два населені пункти області – Білогорівка та Верхньокам’янка – перебувають під контролем ЗСУ, але через постійні обстріли евакуація звідти неможлива. Бої в області ще тривають і українські військові щодня знищують окупантів, через що росіянам не вдається розвинути наступ на Бахмут Донецької області.