Міноборони РФ повідомило про збиття 21 БпЛА над Кримом

Уранці 23 липня в тимчасово окупованій Євпаторії чули вибухи та роботу військової авіації. Про це повідомляє «Суспільне. Крим» з посиланням на місцевих мешканців.

«Зараз у місті було кілька вибухів. Потім почув військові літаки полетіли, дуже гучно було, люди на вулиці присіли», — повідомив мешканець Євпаторії.

Як зазначає «Суспільне», до цього повітряна тривога в місті не була оголошена, але близько 7:30 за київським часом окупанти перекрили Кримський міст. Через приблизно пів години так званий міністр транспорту Республіки Крим Микола Лукашенко заявив, що рух Кримським мостом відновлено.

Нічна атака на Крим та Росію 23 липня

Російське міноборони повідомило, що в ніч проти 23 липня Сили ППО знищили 21 БпЛА над Кримом та акваторією Чорного моря. Ще по два безпілотники були збиті над Бєлгородською і Брянською областями Росії.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що уночі 23 липня в районі мису Фіолент російська ППО нібито збила понад 15 безпілотників. За його словами, уламки одного БпЛА впали в садовому товаристві, розбите скло вантажівки. Уламки від другого безпілотника також впали поряд з будинком у районі ще одного садового товариства.

Також Telegram-канал «Кримський вітер» повідомляв про ймовірну роботу російської ППО в Керчі та звуки вибухів у Джанкої. За інформацією підписників каналу, у порту «Кавказ», що у Краснодарському краї РФ, був приліт у залізничний пором. У сторону порту нібито їхали машини швидкої допомоги та пожежники. Згодом губернатор краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що невідомі безпілотники вразили корабель у порту «Кавказ».

«Займання локальне, загрози поширення вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий. Постраждалим надають усю необхідну допомогу», – написав чиновник.