Окупанти повідомили про «прильоти» в Будьонівському районі міста

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 15 грудня, прогриміли вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза, пишуть місцеві Telegram-канали і російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що «прильоти» зафіксували в Будьонівському районі міста. Telegram-канали опублікували фотографію наслідків влучання та сильну пожежу на нафтобазі.

Нагадаємо, що нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку. Також унаслідок нещодавнього обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували «Центр безпілотних систем».