В окупованому Криму «суд» заарештував підозрюваного у «шпигунстві» сімферопольця
Йдеться про Станіслава Стеценка, 1988 року народження
Так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував на два місяці, до 21 серпня, жителя Сімферополя, якого затримало російське ФСБ за нібито «дії в інтересах розвідувальних органів України».
Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».
«Як повідомляється на сайті «суду», підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ («Державна зрада»), обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком до 21 серпня 2021 року», — йдеться у повідомленні.
Так зване слідство стверджує, що сімферополець за завданням української розвідки збирав і передавав інформацію військового характеру «проти безпеки Російської Федерації».
Правозахисники повідомляють, що йдеться про жителя Сімферополя Станіслава Стеценка, 1988 року народження. Його затримали 24 червня.
Наразі в окупованому Криму за обвинуваченням у «шпигунстві», «підготовці диверсій» або «державній зраді» незаконно позбавлені волі 16 людей. До більшості затриманих у таких справах для отримання «зізнання» застосовуються тортури.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму працівники ФСБ затримали двох присутніх на акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі 9 березня.