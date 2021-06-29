Так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував на два місяці, до 21 серпня, жителя Сімферополя, якого затримало російське ФСБ за нібито «дії в інтересах розвідувальних органів України».

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

«Як повідомляється на сайті «суду», підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ («Державна зрада»), обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком до 21 серпня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Так зване слідство стверджує, що сімферополець за завданням української розвідки збирав і передавав інформацію військового характеру «проти безпеки Російської Федерації».

Правозахисники повідомляють, що йдеться про жителя Сімферополя Станіслава Стеценка, 1988 року народження. Його затримали 24 червня.

Наразі в окупованому Криму за обвинуваченням у «шпигунстві», «підготовці диверсій» або «державній зраді» незаконно позбавлені волі 16 людей. До більшості затриманих у таких справах для отримання «зізнання» застосовуються тортури.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму працівники ФСБ затримали двох присутніх на акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі 9 березня.