Вибух стався у приміщенні спорткомплексу №3 у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі під час дитячих спортивних змагань в одному зі спорткомплексів пролунав вибух. Інцидент стався у суботу, 17 лютого, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Мешканці повідомляють, що сьогодні під час проведення спортивних змагань в мелітопольському спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, який незабаром почав супроводжуватись терміновою евакуацією дітей з будівлі. На місце приїхали швидкі та "міліція". Будівля, звісно, оточена, віконне скло вилетіло», – повідомив голова запорізької ОВА.

Згодом Іван Федоров повідомив, що окупанти під час турніру з самбо демонстрували дітям ручний протитанковий гранатомет. Про це зізналися самі росіяни через велику кількість свідків. В результаті вибуху декілька людей отримали поранення.

Іван Федоров підкреслив, що росіяни не тільки безперервно атакують підконтрольну Україні територію, але і самі створюють небезпечні ситуації для мешканців тимчасово окупованих територій. Голова ОВА натякнув, що окупанти можуть використовувати такі «надзвичайні ситуації» для провокацій.

Голова Запорізької ОВА закликав мелітопольців та усіх мешканців тимчасово окупованих територій бути обережними та уважними.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Запорізькій області пролунав вибух у кафе, де відпочивали російські офіцери. Детонація тривала кілька годин – у дитсадочку, облаштованому як кафе, також зберігалися ворожі боєприпаси.