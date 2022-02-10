В орендованій львівській квартирі вилучили наркотиків на 2 млн грн

У Львові поліція затримала двох учасниць злочинної групи, яка діяла в різних регіонах України. Жінки продавали через інтернет канабіс, амфетамін, MDMA та LSD.

Дві мешканки Дніпропетровщини, віком 19 та 26 років, орендували у Львові квартиру, де зберігали та фасували наркотики. Зловмисниці продавали наркотичні засоби та психотропні речовини, роблячи закладки, а також відправляли їх у різні регіони України поштою під вигаданими анкетними даними. Розрахунок за наркотики та психотропи відбувався криптовалютою на електронний гаманець.

«Двоє мешканок Дніпропетровської області, віком 19 та 26 років, працювали на Інтернет-крамницю з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин в одному із месенджерів. У середу, 9 лютого, під час обшуків в орендованій квартирі правоохоронці виявили та вилучили зіп-пакети, пластикові ємності та картонні коробки, готові до відправлень, в яких було розфасовано близько 4,5 кг канабісу, майже 0,5 кг амфетаміну, понад 300 грамів псилоцибінових грибів, майже тисяча таблеток MDMA вагою 1,8 кг, 220 грамів психотропної речовини мефедрон та 80 марок LSD», – повідомили у четвер, 10 лютого, у поліції.

Дві мешканки Дніпропетровщини орендували у Львові квартиру, де зберігали та фасували наркотики

Також виявили та вилучили пакети та пристрій для вакуумування, електронні ваги, мотки клейкої стрічки різних кольорів, велика кількість прозорих пакетиків для фасування наркотиків, товарно-транспортні накладні, чеки та засоби для пакування посилок, планшет та інші речові докази.

За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків – понад 2 млн грн.

Все вилучене скерували на експертизу.

Жінок затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

Наразі вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.