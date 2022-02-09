Чоловік заліз у квартиру через вікно, коли помітив у ній господарів, виліз тим самим шляхом, але вже не міг спуститися і завис на балконі

Вночі 9 лютого патрульні Львова затримали чоловіка, який проник в чуже помешкання на другому поверсі, розбивши вікно. Власники були вдома, вони викликали поліцію. Затриманий був під дією наркотиків.

У поліцію зателефонувала близько 5-ї ранку власниця квартири у багатоповерхівці на вулиці Симона Петлюри і повідомила, що до них додому проник невідомий. Він розбив вікно квартири на другому поверсі, заліз у неї, але коли його помітили господарі, намагався втекти тим самим шляхом, через вікно, проте вже не міг спуститися, зачепився за поручні балкона і застряг там.

Зловмисник розбив вікно на кухні голими руками (фото патрульної поліції)

«Коли патрульні 1 батальйону приїхали на місце події, то побачили на балконі другого поверху невідомого. Поліцейський піднявся туди і допоміг йому злізти», — розповіли у патрульній поліції Львова.

28-річному львів'янину надали домедичну допомогу, адже він поранив руки, коли розбив вікно. Його шпиталізували до лікарні з ознаками наркотичного сп'яніння. Далі справою займеться слідчо-оперативна група.