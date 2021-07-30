Чоловік несподівано з'явився у квартирі невідомої йому жінки, куди заліз через балкон її сусідів

Львівські поліцейські затримали чоловіка, який ножем погрожував своїм знайомим, а потім при втечі переліз через балкон на восьмому поверсі у сусідню квартиру. Її мешканка врятувалася тим, що швидко зачинилася у кімнаті і викликала поліцію.

Інцидент трапився в обідню пору 29 липня в будинку на вулиці Симоненка. 24-річна львів'янка перебувала у кімнаті, як раптом побачила, що туди через вікно вдерся невідомий чоловік з великим ножем.

«Виявилося, що цього чоловіка впустили до своєї квартири сусіди заявниці, бо він раніше робив їм ремонт. Коли вони побачили неадекватну поведінку та ніж у руках, сказали йому покинути помешкання. Чоловік вибіг на їхній балкон і звідти переліз до сусідньої квартири», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Перелякана жінка зачинилася в кімнаті і викликала поліцію. Невідомий в цей час намагався зайти до неї, стукаючи по дверях.

Інспектори мотопатруля, які прибули на виклик, затримали неадекватного чоловіка. Ним виявився 30-річний львів'янин, раніше судимий за зберігання наркотиків та інші злочини. Ймовірно, в момент нападу він був під дією наркотиків. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка далі буде з'ясовувати обставини і мотиви такої поведінки.