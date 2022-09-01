У четвер, 1 вересня, державний «Ощадбанк» зіткнувся зі збоєм у роботі усіх свох сервісів. Про випадки збоїв у роботі повідомляють клієнти банку, пише «Економічна правда».

Клієнти банку скаржаться на те, що не проходять платежі з картки на картку, а також не працює застосунок банку та термінали для оплати. Також деякі мережі магазинів зіткнулися з проблемами в роботі POS-терміналів.

У коментарі ЕП начальниця управління банку зі звʼязків з громадськістю та ЗМІ Ярослава Тітова пояснила, що банк проводив планові технічні роботи. Зазвичай такий процес проходить непомітно для клієнта, проте 1 вересня стався технічний збій, який тривав близько 1,5 години.

За її словами, всі сервіси вже поновлюють роботу, а географію користувачів, які відчули збій, ще уточнюють.