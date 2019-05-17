В оточенні Зеленського розповіли, як проходитиме інавгурація

Інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського пройде традиційно і без банкету. Про це розповів радник Зеленського Дмитро Разумков, пише УНН.

«Буде спочатку у Раді інавгураційна промова, перед цим Президент вступатиме у свої конституційні права та обов’язки, прийматиме присягу», - зазначив Разумков.

Після цього, за його словами, будуть проводитися заходи в Маріїнському палаці, де Президент зустрінеться з міжнародними делегаціями.

«Потім Президент відправиться на своє робоче місце на Банкову і приступить до виконання своїх функціональних обов’язків», - додав Разумков.

Ніяких інших заходів, за словами Разумкова, не планується.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.