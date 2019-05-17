Росію не кликали на інавгурацію Зеленського, – МЗС

СуспільствоАндрій Стець, 17 травня2150

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Російську Федерацію не запрошували для участі у церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі «112 Україна» повідомила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

«Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звісно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами і друзями», - сказала Зеленко.

Вона додала, що наразі Україна вже отримала низку підтверджень участі в інавгурації від запрошених лідерів кількох країн.

«Маємо підтвердження, що президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини завітають на церемонію. Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, а також помічник Генерального секретаря НАТО. Будуть численні представники урядів і парламентів країн ЄС, групи семи, держав-партнерів України», - сказала Зеленко.

Як інформував ZAXID.NET, 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.

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