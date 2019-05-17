Євросоюз назвав свого представника на інавгурації Зеленського

Марош Шевчович наразі обіймає посаду єврокомісара з енергетичних питань

Європейський Союз на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського представлятиме віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«Від ЄС буде віце-президент Шефчович», – сказали кореспондентові агенції в Єврокомісії.

Словацький політик Марош Шевчович працює в структурах Євросоюзу з 2014 року. Наразі він обіймає посаду єврокомісара з енергетичних питань і є заступником голови Єврокомісії.

Інавгурацію Зеленського призначено на 20 травня. Вона відбудеться о 10:00 на урочистому засіданні Верховної Ради. Президент України Петро Порошенко вже створив комітет для її проведення.