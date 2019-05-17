Порошенко створив оргкомітет для проведення інавгурації Зеленського

П’ятий президент України Петро Порошенко створив організаційний комітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією свого наступника Володимира Зеленського. Відповідний указ датований 16 травня і оприлюднений на сайті президента.

«З метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України, постановляю утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України», – сказано в документі.

До оргкомітету увійшли 16 осіб, троє з яких – представники Зеленського. Так, від Зеленського до оргкомітету увійшли Андрій Богдан, який також є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, а також Кирило Тимошенко і Сергій Шефір. Останній, як і Зеленський, є актором, а також його бізнес-партнером.

Також до оргкомітету з організації проведення інавгурації Зеленського увійшли міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, мер Києва Віталій Кличко, міністр Культури Євген Нищук, начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей і голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.

Оргкомітет має у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного президента України. МЗС має запросити іноземних делегацій на 20 травня, МВС – забезпечити громадський порядок; Кабмін і Державне управління справами – забезпечити фінансово й матеріально-технічно всі заходи. Держкомтелерадіо має забезпечити широке висвітлення інаугурації у ЗМІ.

Речник Порошенка Святослав Цеголко назвав цей указ президента «ще однією ознакою цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці».

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах, другий тур яких пройшов 21 квітня. 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня, хоча сам Зеленський хотів, щоб вона пройшла 19 травня. Таким чином, приведення до присяги Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня, о 10:00 на урочистому засіданні Верховної Ради.

В сесійній залі щодо дати інавгурації точилися дискусії. Однак багато з депутатів виступали за те, щоб не проводити інавгурацію 19 травня – в жалобний день. При цьому інші депутати зауважували, що призначення інавгурації на дату, яка відрізняється від погодженої Зеленським, суперечить Конституції України.