В річці Серет на Тернопільщині виявили тіло безвісти зниклого 67-річного жителя області. Чоловік з дому зник 10 березня і відтоді його ніде не бачили. До пошуків долучилися правоохоронці та працівники ДСНС. Тіло чоловіка виявили після обіду 13 березня в річці на території Більче-Золотецької громади.

До правоохоронців щодо зникнення свого чоловіка звернулася жителька села Шершенівка. Жінка розповіла, що він вийшов з дому 10 березня і мав намір йти в сусіднє село Більче-Золотецької громади. Однак на вечір додому так і не повернувся. Чоловіка розшукували самотужки односельчани, а на третій день звернулися в поліцію і в ДСНС.

Рятувальники в населений пункт привезли спецзасоби і почали обстежувати територію. «Працівники за допомогою плавзасобу оглянули русло річки Серет. Тіло потерпілого було виявлено у водоймі 13 березня близько 14:00. Загиблого підняли на берег і передали правоохоронцям», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

За цим фактом загибелі людини поліцейські порушили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою безвісти зниклий. Тіло 67-річного чоловіка передали на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.