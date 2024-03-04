Загиблого випадково знайшли селяни

На Тернопільщині неподалік сільського ставка знайшли тіло чоловіка, який зник безвісти майже чотири місяці тому. Правоохоронці попередньо ознак насильницької смерті не виявили. В поліції за фактом загибелі людини розпочали кримінальне провадження.

В Почаївській громаді 4 березня неподалік сільського ставка виявили тіло чоловіка. На жахливу знахідку натрапили місцеві жителі. Вони викликали поліцейських. Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що тіло належить зниклому чотири місяці тому жителю Почаєва.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.Тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті на тілі не виявлено», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 4 березня.

Поліцейські встановили, що загиблий – 36-річний чоловік. Він пішов з дому в листопаді 2023 року і від тоді його ніяк не могли розшукати.

За фактом смерті чоловіка правоохоронці порушили кримінальне провадження відповідно до ст. 115 КК України (Вбивство з позначкою нещасний випадок).